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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Економіка     12.02.2020 - 16:15
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 24,4966 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить 24,4236 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 12 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої курс продажу знизився на 3 копійки до 24,49 гривень за долар, курс купівлі до 24,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,74 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 лютого довідковий курс на рівні 24,48 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 лютого (24,41 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 12 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 26,87 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,38 (24,28 - 11 лютого), продажу - 24,58 (24,48 - 11 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,41 - 11 лютого), продажу - 26,87 (26,80 - 11 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,53 - 11 лютого), продажу 3,87 (3,87 - 11 лютого) грн за 10 рублів.

Курс долара трохи виріс Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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