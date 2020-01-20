Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,33 гривень за долар, курс купівлі до 24,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,98 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2900 - 24,3300 грн/долар, євро 26,9497 - 26,9868 грн/євро, російський рубль 0,3944 - 0,3955 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2900 24,3300 EUR/UAH 26,9497 26,9868 RUB/UAH 0,3944 0,3955

Нагадаємо, 17 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2950 - 24,3250 грн/долар, євро 26,9397 - 26,9705 грн/євро, російський рубль 0,3946 - 0,3955 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,25 гривень за долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 24,2527 гривень за 1 долар (+0,1604 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить 24,0923 гривень за 1 долар.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 100 млн доларів, що на 48 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (148 млн доларів). За минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,576 млрд грн до 121,445 млрд грн.