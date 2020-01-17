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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси     17.01.2020 - 15:55
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,25 гривень за долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 24,2527 гривень за 1 долар (+0,1102 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить 24,0923 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 17 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. Однак до 12:00 в порівнянні із закриттям попередньої сесії в курс продажу виріс на 14 копійок до 24,33 гривень за долар, курс купівлі до 24,29 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 27,06 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 січня довідковий курс на рівні 24,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 січня (24,07 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 17 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 24,35 гривень за долар, курс євро виріс на 16 копійок до 27,13 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,10 (24,03 - 16 січня), продажу - 24,35 (24,22 - 16 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,61 - 16 січня), продажу - 27,13 (26,97 - 16 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,59 - 16 січня), продажу 3,93 (3,92 - 16 січня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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