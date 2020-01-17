Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 17 січня 2020 року виріс на 13 копійок до 24,32 гривень за долар, курс купівлі до 24,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,2950 - 24,3250 грн/долар, євро 26,9397 - 26,9705 грн/євро, російський рубль 0,3946 - 0,3955 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2950 24,3250 EUR/UAH 26,9397 26,9705 RUB/UAH 0,3946 0,3955

Нагадаємо, 16 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1700 - 24,1950 грн/долар, євро 26,9326 - 26,9604 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 17 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 24,35 гривень за долар, курс євро виріс на 16 копійок до 27,13 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,10 (24,03 - 16 січня), продажу - 24,35 (24,22 - 16 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,61 - 16 січня), продажу - 27,13 (26,97 - 16 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,59 - 16 січня), продажу 3,93 (3,92 - 16 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,25 гривень за долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 24,2527 гривень за 1 долар (+0,1604 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить 24,0923 гривень за 1 долар.