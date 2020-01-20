ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку

Новини » Економіка     20.01.2020 - 10:20
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк викуповує валюту, яку нерезиденти спрямовують на купівлю держоблігацій

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 100 млн доларів, що на 48 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (148 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 298,00 млн доларів і продав на 30,00 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 268,00 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,576 млрд грн до 121,445 млрд грн.

НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку

bank.gov.ua

Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) з 20 січня 2020 року вдвічі збільшив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків - до 10% від їх регулятивного капіталу. За даними НБУ, цей крок розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн доларів і збільшить їх роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції.

НБУ на 20 січня підвищив офіційний курс долара Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараНаціональний банк Україниоперация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся