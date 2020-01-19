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Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Новини » Фінанси     19.01.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

За тиждень долар може коштувати близько 24,5 грн

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, зростання курс долара на міжбанку прискорився в п'ятницю після заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку після скандалу з витоком запису наради уряду.

"Однак після обіду, коли стало зрозуміло, що президент країни Володимир Зеленський відклав рішення про прийняття відставки, гривня частково відновила позиції", - повідомив він.

За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах ринку змінився по-різному. Запізнюється офіційний курс трохи знизився, а на інших сегментах валютного ринку долар виріс на 0,9-1,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,12 грн до 24,09 грн (-0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 23,94/23,96 до 24,26/24,28 (+1,3%/+1,4%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 23,84/24,18 до 24,10/24,39 (+1,1%/+0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,4% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що на коливання курсу долара на готівковому ринку напередодні та після Нового року, перш за все, вплинув психологічний фактор.

Зазначимо, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,43 грн/долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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