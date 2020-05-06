Курс долара прискорив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 26,90 грн/долар

Курс долара на міжбанку в продажу 6 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,90 гривень за долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 24 копійки до 29,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 29,0518 - 29,0842 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3596 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8700 26,9000 EUR/UAH 29,0518 29,0842 RUB/UAH 0,3591 0,3596

Нагадаємо, 5 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9650 грн/долар, євро 29,2999 - 29,3244 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3652 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 6 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, курс євро знизився на 10 копійок до 29,40 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,86 (26,86 - 5 травня), продажу - 27,12 (27,14 - 5 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,89 (28,97 - 5 травня), продажу - 29,40 (29,50 - 5 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,16 - 5 травня), продажу 3,69 (3,68 - 5 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 26,9323 гривень за 1 долар (-0,0451 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 26,9774 гривень за 1 долар.