Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає другий день поспіль

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизилися на 8 копійок до 24,76 гривень за долар, курс купівлі 24,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7600 грн/долар, євро 27,5232 - 27,5455 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7400 24,7600 EUR/UAH 27,5232 27,5455 RUB/UAH 0,3732 0,3737

Нагадаємо, 4 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8400 грн/долар, євро 27,5763 - 27,6071 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 24,8908 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 24,9386 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців.

Відзначимо, за прогнозом аналітиків зміна уряду України в умовах глобальної епідемії коронавірусу і лихоманки на світових ринках може призвести до зростання курсу долара до 27 гривень.