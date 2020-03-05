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Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     05.03.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає другий день поспіль

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизилися на 8 копійок до 24,76 гривень за долар, курс купівлі 24,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7600 грн/долар, євро 27,5232 - 27,5455 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7400

24,7600

EUR/UAH

27,5232

27,5455

RUB/UAH

0,3732

0,3737

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 4 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8400 грн/долар, євро 27,5763 - 27,6071 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 24,8908 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 24,9386 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців.

Відзначимо, за прогнозом аналітиків зміна уряду України в умовах глобальної епідемії коронавірусу і лихоманки на світових ринках може призвести до зростання курсу долара до 27 гривень.

НБУ на 5 березня знизив офіційний курс долара Аналітики допускають зростання курсу до 27 грн/долар після зміни уряду
Теми: Курс долара
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