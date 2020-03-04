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Курс долара знизився після кількох днів зростання

Новини » Фінанси     04.03.2020 - 16:00
Курс долара знизився після кількох днів зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 24,8908 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 24,9386 гривень за 1 долар.

Курс долара знизився після кількох днів зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, з початку березня курс долара виріс з 24,56 до 24,93 грн/долар.

Нагадаємо, 4 березня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 25,00 гривень за долар, курс купівлі 24,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,93 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 березня довідковий курс на рівні 24,92 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 березня (24,92 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 4 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,01 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 27,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (25,68 - 3 березня), продажу - 25,01 (24,95 - 3 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,32 - 3 березня), продажу - 27,92 (27,80 - 3 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,43 - 3 березня), продажу 3,83 (3,80 - 3 березня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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