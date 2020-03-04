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Шмигаль розкритикував зміцнення гривні

Новини » Економіка     04.03.2020 - 17:39
Шмигаль розкритикував зміцнення гривні
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку Шмигаля, позитиву від зміцнення курсу гривні не було

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль вважає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. Про це він сказав у виступі з парламентської трибуни, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль заявив, що однією з цілей нового уряду буде посилення економічного блоку, який повинен забезпечити зростання промисловості та аграрного сектору".

"Наразі ми побачили лише укріплення гривні, яке вдарило, нажаль по експорту, але ніяк не відобразилося на добробуті звичайних українців", - сказав він.

Нагадаємо, за даними НБУ, чисті втрати підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) в 2019 році від зміцнення курсу гривні до долара були в кілька разів меншими порівняно з втратами від зниження цін. Через курс долара металурги втратили за рік 5 млрд грн, із-за цін - 25 млрд грн.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року. Середньорічне значення склало 25,85 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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