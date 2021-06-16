Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 гривень і продовжив зростання

Курс долара на міжбанку у продажу 16 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 27,10 гривень за долар, курс в покупці до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 32,85 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 15 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,0200 - 27,0400 грн/долар, євро 32,7617 - 32,7860 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0850 - 27,1050 грн/долар, євро 32,8351 - 32,8593 грн/євро, російський рубль 0,3763-0,3767 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 червня встановлено на такому рівні: 27,0275 гривень за 1 долар (+0,1017 грн). При цьому курс долара на 16 червня становить 26,9258 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні курс впав до мінімуму майже за рік.