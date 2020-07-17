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НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку квітня

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 16:10
НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку квітня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар дорожчає після призначення нового глави НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,36 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня, встановлений на такому рівні: 27,3606 гривень за 1 долар (+0,0868 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить 27,2738 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара виріс до максимуму з початку квітня 2020 року. Вище курс був лише 6 квітня - 27,3730 гривень за долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку квітня

bank.gov.ua

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,37 гривень за долар, курс купівлі до 27,35 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 31,16 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 липня довідковий курс на рівні 27,34 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 липня (27,27 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 27 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,49 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 31,30 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,21 (27,11 - 16 липня), продажу - 27,49 (27,36 - 16 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,73 (30,62 - 16 липня), продажу - 31,30 (31,15 - 16 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,46 - 16 липня), продажу 3,87 (3,87 - 16 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

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