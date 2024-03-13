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"Межа, яку не хочу переступати". Шольц знову висловився проти поставок Taurus Україні

Середа 13 березня 2024 14:43
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"Межа, яку не хочу переступати". Шольц знову висловився проти поставок Taurus Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив про свою відмову від поставок крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Для мене не може бути й мови про постачання систем дальнього радіусу дії, які можуть бути здійснені тільки в тому разі, якщо вони спричинять розміщення німецьких солдатів за межами України", - заявив він.

Канцлер підкреслив, що обачність - це не те, що можна кваліфікувати як слабкість.

"Це та межа, яку я не хочу переступати як канцлер. Обачність - це "не те, що можна кваліфікувати як слабкість. Обачність - це те, на що мають право громадяни, - сказав Шольц.

Далекобійні ракети для України

Раніше Великобританія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали Києву ракети з дальністю дії до 165 км. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

Наразі точаться дискусії про передачу Україні німецьких ракет Taurus, здатних знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення.

Зокрема, на початку березня опозиційна фракція ХДС/ХСС заявила, що хоче знову винести на розгляд Бундестагу проект резолюції із закликом до уряду передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Зазначимо, що Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus. Зокрема, не виключений варіант, що Німеччина може передати ракети Taurus Великій Британії, а та, своєю чергою, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.

Докладніше про те, чи отримає Україна німецькі далекобійні ракети, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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