Мей: завтра в парламенті Британії відбудеться голосування по Brexit

Мей прийняла остаточне рішення щодо голосування по виходу Британії з ЄС

The Daily Telegraph.

Отметим, что парламентарии от правящей Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перенести предстоящее 12 марта голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из ЕС. В случае, если Мэй не договорится с ЕС, парламентарии предупредили, что Мэй ожидает очередное сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов.

РБК-Украина писало, Мэй заявила, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти.

Напомним, Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы представить предложение относительно выхода из тупика Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit) оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения.