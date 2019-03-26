Мей завтра може оголосити дату відставки

Британський прем'єр-міністр Тереза Мей завтра, 27 березня, може оголосити дату своєї відставки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на члена британського парламенту, який передав інформацію на умовах анонімності.

Повідомляється, що Мей виступить завтра о 19:00 (за київським часом) на засіданні так званого Комітету 1922, який об'єднує рядових членів Консервативної партії. За словами парламентарія, існує велика ймовірність, що Мей назве дату своєї відставки з посади партійного лідера і прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мей пообіцяла піти у відставку, якщо парламент схвалить її угоду з Євросоюзом щодо Brexit. До цього міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що відставка Мей не вирішить проблем, пов'язаних процесом виходу Британії з складу ЄС, який на сьогодні зайшов в глухий кут.

Сьогодні стало відомо, що три члени уряду Мей заявили про відставку через незгоду з її політикою щодо Brexit. Зокрема, у відставку пішли заступник міністра у справах бізнесу і промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і заступник міністра охорони здоров'я Стів Брайн.