Трамп та Путін обговорили Україну на саміті G20

Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (Reuters)

Лідери країн також обговорили ситуацію в Сирії, Венесуелі та Ірані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін завершили двосторонню зустріч на полях саміту G20 в японській Осаці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому в Twitter.

Як повідомляється, в ході зустрічі лідери США та Росії обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Венесуелі, а також загострення у відносинах з Іраном.

Крім того, Трамп та Путін погодилися з тим, що покращення відносин відповідає інтересам кожної країни та "інтересам усього світу".

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU — The White House (@WhiteHouse) June 28, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті G20 в японській Осаці розпочалася зустріч лідерів Сполучених Штатів та Російської Федерації. Планувалося, що в ході зустрічі будуть підняті питання Сирії, Венесуели, Ірану та України.

РБК-Україна писало, що під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті G20 Дональд Трамп планує підняти питання звільнення українських моряків з російського полону.

Раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20. В ході зустрічі лідери обговорили підтримку українських економічних реформ та ситуацію з Іраном.

Зазначимо, що на саміті G20 в Осаці запланована зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Макрон планує обговорити проведення саміту в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі.