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Трамп та Путін обговорили Україну на саміті G20

Новини » Політика    28.06.2019 - 09:49
Трамп та Путін обговорили Україну на саміті G20
Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (Reuters)

Лідери країн також обговорили ситуацію в Сирії, Венесуелі та Ірані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін завершили двосторонню зустріч на полях саміту G20 в японській Осаці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому в Twitter.

Як повідомляється, в ході зустрічі лідери США та Росії обговорили ситуацію в Україні, Сирії та Венесуелі, а також загострення у відносинах з Іраном.

Крім того, Трамп та Путін погодилися з тим, що покращення відносин відповідає інтересам кожної країни та "інтересам усього світу".

Трамп та Путін обговорили Україну на саміті G20

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті G20 в японській Осаці розпочалася зустріч лідерів Сполучених Штатів та Російської Федерації. Планувалося, що в ході зустрічі будуть підняті питання Сирії, Венесуели, Ірану та України.

РБК-Україна писало, що під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті G20 Дональд Трамп планує підняти питання звільнення українських моряків з російського полону.

Раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях саміту G20. В ході зустрічі лідери обговорили підтримку українських економічних реформ та ситуацію з Іраном.

Зазначимо, що на саміті G20 в Осаці запланована зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Макрон планує обговорити проведення саміту в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі.

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Новини України Володимир ПутінУкраїнаДональд Трампсаміт G20
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