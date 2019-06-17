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Мей та Путін можуть зустрітися на саміті G20, - The Guardian

Новини » Політика    17.06.2019 - 09:51
Мей та Путін можуть зустрітися на саміті G20, - The Guardian
Фото: Тереза Мей та Володимир Путін (з відкритих джерел)

Лондон та Москва хочуть почати відновлювати відносини

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей та президент Росії Володимир Путін можуть зустрітися на саміті G20, який відбудеться в Осаці 28-29 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, Лондон та Москва розглядають можливості для зустрічі Мей та Путіна під час саміту G20 в Японії для обговорення відновлення відносин між країнами.

Зазначається, що зустріч Мей та Путіна не відбудеться, якщо "обидві сторони не будуть впевнені, що вона буде продуктивною, а загальний порядок денний - досяжним".

"Якщо зустріч відбудеться, це буде перша зустріч на такому рівні після отруєння у Солсбері Сергія Скрипаля і його дочки в березні минулого року - епізод, який призвів до висилання 23 російських дипломатів Британією, за яким послідувало висилання аналогічного числа британських дипломатів з Росії", - додали у виданні.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії. Також Трамп планує провести зустріч з лідером Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном.

РБК-Україна писало, що Трамп на зустрічі з Путіним у червні обговорить питання полонених українських моряків. Як відомо, зустріч президентів США і Росії, запланована на грудень 2018 року, була скасована саме через захоплення РФ українських кораблів.

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