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Терезу Мей може чекати відставка, - The Times

Новини » Політика    24.03.2019 - 03:37
Терезу Мей може чекати відставка, - The Times
Фото: Тереза Мей (twitter.com/Number10gov.jpg)

Британські міністри готують змову проти Мей

У британському уряді наполягають на відставці прем'єр-міністра Терези Мей через проблеми з Brexit (виходом Великобританії з ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За інформацією джерела видання в уряді, 22 березня Терезу Мей змусили назвати дату своєї відставки.

"Кінець близький. Вона піде через десять днів", - заявив один з джерел видання.

Кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей змову з метою усунення її від влади. Після цього глави відомств розраховують, що процес Brexit завершить тимчасовий наступник політика.

Виступити проти Терези Мей, як зазначає The Sunday Times, планують у понеділок, 25 березня, на засіданні кабінету міністрів.

Крім того, у випадку, якщо Мей не погодиться залишити свій пост, глави відомств пригрозять їй масовою відставкою.

За інформацією Bloomberg, шість старших міністрів хочуть, щоб її заступник Девід Лідінгтон зайняв цю посаду до тих пір, поки не будуть проведені офіційні вибори керівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Великобританії на марш за повторний референдум по Brexit (вихід Британії з ЄС) зібралися близько 1 мільйона чоловік.

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