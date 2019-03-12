Мей відвідає Страсбург перед голосуванням у парламенті по Brexit

Мей відправиться на переговори до Страсбурга

Глава МИД Ирландии Саймон Ковно заявил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй 11 марта отправится в Страсбург для обсуждения соглашения по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что Мэй постарается перед важным голосованием по Brexit "завершить оформление соглашения с Брюсселем" по поводу выхода из ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентарии от правящей Консервативной партии призвали Терезу Мэй перенести голосование 12 марта в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из ЕС (Brexit).

РБК-Украина писало, что глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.

До этого Мэй заявила, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения об Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти.

Отметим, Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы подать предложение относительно выхода из тупика Brexit.