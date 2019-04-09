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Меркель вважає можливим перенесення Brexit на початок 2020 року

Новини » Політика    09.04.2019 - 21:38
Меркель вважає можливим перенесення Brexit на початок 2020 року
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Меркель підтримує намір британського парламенту перешкодити нерегульованому Brexit

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає можливим перенесення виходу Британії з ЄС (Brexit) на кінець 2019 - початок 2020 року. Відповідну заяву Меркель зробила у вівторок, 9 квітня, в ході засідання фракції ХДС/ХСС у бундестазі після півторагодинної зустрічі з британським прем'єром Терезою Мей, передає DW.

Повідомляється, що Мей пообіцяла Меркель, що Лондон буде дотримуватися всіх взятих на себе зобов'язань в рамках європейського співтовариства до тих пір, як членство в ньому Великобританії буде зберігатися.

Меркель також підтвердила, що підтримує намір британського парламенту перешкодити нерегульованому Brexit.

У той же час Париж готовий погодитися на новий перенесення виходу Британії з ЄС тільки при дотриманні жорстких умов. Запропоноване відстрочення виходу Великобританії з ЄС є занадто довгою, підкреслюється в заяві Єлисейського палацу.

Нагадаємо, Палата громад Британії у вівторок, 9 квітня, підтримала пропозицію прем'єр-міністра Терези Мей попросити Брюссель про відстрочення виходу Британії з ЄС до 30 червня.

Додамо, екстрений саміт глав держав і урядів Європейського союзу 10 квітня буде присвячений відстрочення виходу Британії з ЄС "з відкритою датою" на термін до одного року.

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