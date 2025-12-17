"Метро на Виноградарь". Кличко рассказал, когда завершат станцию ​​"Мостицкая"

В столице продолжается строительство метро на Виноградарь. Как отметил Кличко, подрядчик выполняет работы сразу на 6-ти стройплощадках - круглосуточно, с соблюдением комендантского часа.

"Завершение работ на станции "Мостицкая" в основных конструкциях предусмотрено в 2026 году. Уже построили правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", часть вентиляционных узлов, переложили сети. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км", - сообщил городской голова.

Он отметил, что между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели, что является уникальной технологией для Украины.

"Работы проходят в сложных гидрогеологических условиях и наличии разветвленной сети коммуникаций на разных глубинах залегания, в плотной городской застройке. Между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" строят двухъярусные монолитные тоннели. Двухуровневые тоннели - это уникальная технология для Украины. И около трети этих конструкций уже смонтировано", - отметил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что метро на Виноградарь улучшит транспортное обслуживание жителей Подольского района и города в целом, обеспечит быстрое и удобное сообщение с центром и другими районами столицы.