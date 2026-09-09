ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киевское метро изменило работу "зеленой" ветки: что важно знать пассажирам

10:22 09.09.2026 Ср
2 мин
На каких станциях могут возникнуть неудобства?
aimg Анастасия Никончук
Киевское метро изменило работу "зеленой" ветки: что важно знать пассажирам Фото: метро в Киеве (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве 9 сентября в тестовом режиме запустили новый алгоритм работы Сирецко-Печерской линии метро во время желтого уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.

Поезда «зеленой» ветки курсируют по привычному маршруту, соединяя правый и левый берега Днепра. В КП "Киевский метрополитен" уточнили, как будет организовано движение при повышении уровня опасности.

Что изменится при тревоге

Если будет объявлен красный уровень воздушной угрозы, поезда не будут следовать по наземному участку линии. Пассажирам придется выйти на подземных станциях и оставаться там как в укрытии до завершения опасности. В это время движение будет организовано на двух отдельных участках: между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

Алгоритм станет постоянным

Сейчас специалисты завершают проверку порядка действий и взаимодействия между машинистами, диспетчерами и дежурными сотрудниками станций. С 10 сентября этот алгоритм будет действовать постоянно, а при желтом уровне угрозы поезда по "зеленой" линии смогут курсировать без ограничений.

О режиме работы пассажиров информируют через объявления в вагонах и на станциях. В метрополитене призывают внимательно следить за сообщениями и выполнять указания сотрудников.

Напоминаем, что в Киеве временно ограничат проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а также на объектах и территориях, где нет оборудованных укрытий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Метро Киев
Новости
В Киеве "прилет" в 22-этажный дом, есть пострадавшие
В Киеве "прилет" в 22-этажный дом, есть пострадавшие
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии