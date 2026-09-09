Киевское метро изменило работу "зеленой" ветки: что важно знать пассажирам

В Киеве 9 сентября в тестовом режиме запустили новый алгоритм работы Сирецко-Печерской линии метро во время желтого уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.

Поезда «зеленой» ветки курсируют по привычному маршруту, соединяя правый и левый берега Днепра. В КП "Киевский метрополитен" уточнили, как будет организовано движение при повышении уровня опасности.

Что изменится при тревоге

Если будет объявлен красный уровень воздушной угрозы, поезда не будут следовать по наземному участку линии. Пассажирам придется выйти на подземных станциях и оставаться там как в укрытии до завершения опасности. В это время движение будет организовано на двух отдельных участках: между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

Алгоритм станет постоянным

Сейчас специалисты завершают проверку порядка действий и взаимодействия между машинистами, диспетчерами и дежурными сотрудниками станций. С 10 сентября этот алгоритм будет действовать постоянно, а при желтом уровне угрозы поезда по "зеленой" линии смогут курсировать без ограничений.

О режиме работы пассажиров информируют через объявления в вагонах и на станциях. В метрополитене призывают внимательно следить за сообщениями и выполнять указания сотрудников.