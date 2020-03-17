Метро в Києві закрили: як працюватиме транспорт у столиці

У Києві закривають метро з 23:00 у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Детальніше про те, як буде працювати столичний транспорт - в матеріалі РБК-Україна.

Метро закривають

Відзначимо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що метро в столиці закривають з 23:00 17 березня і до 3 квітня. Він додав, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Як повідомили в КМДА, метро в Києві буде закрито на вхід з 23:00 17 березня і відкриється, за попередніми даними, о 06:00 3 квітня.

Як працюватимуть маршрутки, трамваї та автобуси

Інший міський транспорт продовжить працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Частотність рейсів при цьому збільшувати не планують. Як анонсувалося, за дотриманням цієї норми буде стежити поліція.

Крім того, в КМДА зазначили, що в транспорт не пускатимуть пасажирів без масок.

Також з 12:00 18 березня 2020 року припиняються залізничні, авіаційні, автобусні (міжміські та міжобласні) пасажирські перевезення в Україні. Вхід на вокзали обмежений, прохід можливий тільки для пасажирів, які хочуть повернути квитки.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів прийняв рішення закрити метро в Україні, в тому числі і в Києві, у зв'язку з коронавірусом. Заборонити роботу метрополітенів попередньо планувалося 18 березня. Однак на Кабміні було прийнято рішення зробити це раніше - з 17 березня.

До цього Володимир Зеленський закликав Кабмін прийняти рішення закрити метро через коронавірус.