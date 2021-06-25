ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві зупинився рух метро на "синій" гілці. Чоловік потрапив під потяг

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 червня 2021 09:13
У Києві зупинився рух метро на "синій" гілці. Чоловік потрапив під потяг Фото: рух в метро зупинився на "синій" гілці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві зупинили рух метро від станції "Площа Льва Толстого" до станції "Поштова площа". Пасажир впав на колію.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

На станції "Майдан Незалежності" пасажир впав на колію.

Рух здійснюється на ділянках "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра".

Нагадаємо, вчора в Києві перестала працювата оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро. Фахівці усунули причини технічного збою.

Повідомлялось, що у метро Києва після збою пасажирам повернуть гроші за проїзд.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро
NEWS
В Україні 876 нових випадків COVID-19
В Україні 876 нових випадків COVID-19
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун