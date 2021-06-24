У метро Києва збій: оплата картою не приймається
Фото: оплата проїзду банківською карткою у метро Києва не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.
Зараз через збій не працює оплата проїзду:
- банківською карткою,
- мобільними додатками.
Київський метрополітен розповів, що у такому випадку робити. Можна скористатись:
- електронним квитком,
- придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.
У прес-службі метрополітену зазначили, що про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.