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У метро Києва збій: оплата картою не приймається

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Київ, Четвер 24 червня 2021 15:09
У метро Києва збій: оплата картою не приймається Фото: оплата проїзду банківською карткою у метро Києва не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

Зараз через збій не працює оплата проїзду:

  • банківською карткою,
  • мобільними додатками.

Київський метрополітен розповів, що у такому випадку робити. Можна скористатись:

  • електронним квитком,
  • придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу.

У прес-службі метрополітену зазначили, що про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.

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