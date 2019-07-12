Метро у Києві працює у звичайному режимі. Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

Раніше повідомлялось про зупинку руху на синій вітці метро у зв'язку з тим, що людина впала на рельси на метро "Оболонь". Зазначимо, були зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через технічні причини.

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро" з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Також повідомлялось, що в ніч з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Нагадаємо, у Києві закрили рух швидкісного трамваю на Борщагівку 22 червня. Таке рішення було прийнято через ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїжджої частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця 2019 року.

РБК-Україна писало, що в Києві через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. У поліції повідомляли, що значна інтенсивність руху вантажівок, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.