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У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 16:28
У Києві через спеку обмежили рух вантажівок
Ілюстративне фото (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Обмеження діятиме з 12:00 до 18:00

В Києві через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва у Facebook.

Як повідомляється, значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

"З метою збереження дорожнього покриття вулиць у період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 12:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись згідно температурному режиму", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що до кінця тижня в Україні пануватиме спека. Температура повітря вдень становитиме +30 +34 градусів, у західних областях - +27 +31 градусів.

Крім того, Укргідрометцентр попередив, що з 13 по 15 червня у столиці очікується висока (4 рівня) пожежонебезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежна небезпека.

 

У Києві очікується висока пожежна небезпека Водіїв попередили про обмеження руху в Києві
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