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У Києві зупинений рух на синій гілці метро

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 09:23
У Києві зупинений рух на синій гілці метро
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На станції "Оболонь" пасажир впав на колії

Рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа" зупинений. На станції "Оболонь" пасажир впав на колію, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київського метрополітену.

Як зазначається, зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через технічні причини. На метро "Оболонь" наразі працюють усі необхідні фахівці, повідомили у метрополітені.

"Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - написали у прес-службі.

У Києві зупинений рух на синій гілці метро

Як повідомляють ЗМІ, попередньо відомо, що на станції метро "Оболонь" жінка впала на колію. Інформації на сайті поліції поки немає.

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро". Обмеження діятиме з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Зокрема, РБК-Україна писало про продовження роботи метро у Києві на період фестивалю "Atlas Weekend". Як зазначається, в ніч з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Раніше у Києві обмежували рух на станції метро "Житомирська".  Обмеження в роботі станції були пов'язані з ремонтними роботами - працівники "Київгазу" проводили роботи на газопроводі.

 

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