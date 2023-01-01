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В Киеве ограничили работу метро. На путях могут быть обломки ракет

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 08:50
В Киеве ограничили работу метро. На путях могут быть обломки ракет Фото: в Киеве 1 января ограничили движение поездов на "красной" ветке метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 1 января движение "красной" веткой метро ограничено. На путях обнаружены посторонние предметы, похожие на обломки ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Да, движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной"

"По данным КГГА, на путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба", - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью во время вражеской атаки Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 вражеских воздушных целей. Россияне атаковали столицу дронами, но наши бойцы отразили атаку. Также известно об уничтожении ракеты, ее обломки упали в Шевченковском районе города.

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КГГА Киев метро
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