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В метро Киева временно не работает оплата через QR-код

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Киев, Вторник 14 марта 2023 08:48
В метро Киева временно не работает оплата через QR-код Фото: в метро Киева не работает оплата проезда через QR-код 14 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 14 марта, на станциях метро Киева временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой". В то же время есть еще 4 способа оплатить проезд подземкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос. О возобновлении работы QR-кодов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

При этом все другие способы оплаты проезда работают в обычном режиме. Так что оплатить проезд можно:

  • транспортной картой;
  • бумажным qr-билетом;
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Как сообщалось, в метро Киева 12 марта произошел сбой. В частности, были трудности с оплатой проезда.

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