В метро Киева временно не работает оплата через QR-код

Фото: в метро Киева не работает оплата проезда через QR-код 14 марта (GettyImages)

Во вторник, 14 марта, на станциях метро Киева временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой". В то же время есть еще 4 способа оплатить проезд подземкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос. О возобновлении работы QR-кодов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении. При этом все другие способы оплаты проезда работают в обычном режиме. Так что оплатить проезд можно: транспортной картой;

бумажным qr-билетом;

бесконтактной банковской картой;

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.