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В Киеве сбой в работе метро: что произошло и как оплатить проезд

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Киев, Воскресенье 12 марта 2023 10:29
В Киеве сбой в работе метро: что произошло и как оплатить проезд Фото: в метро Киева частично не работают транспортные карты (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В киевском метрополитене сегодня утром произошел сбой. В частности, есть сложности с оплатой проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что на станциях метро временно нет возможности оплатить проезд транспортными картами, которые были пополнены недавно.

Однако оплатить проезд в метро можно:

  • транспортной картой, поездки на которой были пополнены ранее;
  • разовым бумажным qr-билетом;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, недавно в киевской подземке произошел сбой, из-за которого на всех станциях метро не работали автоматы самообслуживания.

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