У метро Києва не знайшли вибухівку

Метро працює у звичайному режимі

Все станции киевского метрополитена открыты после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метро.

Сообщается, что спасатели не обнаружили взрывоопасных предметов.

"Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, станции киевского метро "Золотые ворота", "Театральная" и пересадка были закрыты в связи с сообщением о минировании.

Добавим, что также в Киеве станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и пересадка были закрыты в связи с сообщение о минировании.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли две станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Позже в пресс-службе метро сообщили, что станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" и пересадка проверены и работают в обычном режиме". Отмечалось, что спасатели не обнаружили взрывоопасных предметов.