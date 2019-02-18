На станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не знайшли вибухівку

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станції метро працюють у звичайному режимі

У Києві станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" працюють у звичайному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу метрополітену.

Повідомляється, що "станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" і пересадка перевірені і працюють у звичайному режимі". Відзначається, що рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, в Києві закрили дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування.

В даний момент в Києві станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" і пересадка закриті у зв'язку з повідомлення про мінування. У прес-службі повідомили про ще одному анонімному повідомленні про мінування. В даний час правоохоронці проводять перевірку.

Додамо, Київським метрополітеном в 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Зазначалося, що найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою тут була станція "Лісова" (20,701 млн пасажирів). Більше 20 мільйонів поїздок зафіксовані також на станціях "Академмістечко" та "Вокзальна", а найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (935,2 тис.).