ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не знайшли вибухівку

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 12:55
На станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не знайшли вибухівку
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станції метро працюють у звичайному режимі

У Києві станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" працюють у звичайному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу метрополітену.

Повідомляється, що "станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" і пересадка перевірені і працюють у звичайному режимі". Відзначається, що рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів.

На станціях &quot;Майдан Незалежності&quot; і &quot;Хрещатик&quot; не знайшли вибухівку

Нагадаємо, в Києві закрили дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування.

В даний момент в Києві станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" і пересадка закриті у зв'язку з повідомлення про мінування. У прес-службі повідомили про ще одному анонімному повідомленні про мінування. В даний час правоохоронці проводять перевірку.

Додамо, Київським метрополітеном в 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Зазначалося, що найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою тут була станція "Лісова" (20,701 млн пасажирів). Більше 20 мільйонів поїздок зафіксовані також на станціях "Академмістечко" та "Вокзальна", а найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (935,2 тис.).

У Києві ще 2 станції метро закрили У Києві закрили 2 станції метро через повідомлення про мінування
Новини України Київметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся