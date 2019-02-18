НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 18 лютого склало 27,18 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1894 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 15 лютого (27,2507 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,24 грн/долар, курс купівлі до 27,20 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 30,77 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,28 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 27,08 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,93 гривень за євро.