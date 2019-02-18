ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На станції "Золоті ворота" і "Театральна" теж шукають вибухівку

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 13:22
На станції "Золоті ворота" і "Театральна" теж шукають вибухівку
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станції метро закриті у зв'язку з повідомлення про мінування

Станції київського метро "Золоті ворота", "Театральна" і пересадка закриті у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

В даний час також перевіряються станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту".

"Станції "Золоті ворота" і "Театральна" + пересадка закриті. Також перевіряються станції "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" + пересадка. Анонімне повідомлення про мінування. На місці працюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні прес-служби.

На станції &quot;Золоті ворота&quot; і &quot;Театральна&quot; теж шукають вибухівку

Нагадаємо, в Києві на станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" і пересадка закриті у зв'язку з повідомлення про мінування.

Додамо, раніше повідомлялося, що в Києві закрили дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування. Пізніше в прес-службі метро повідомили, що станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" і пересадка перевірені і працюють у звичайному режимі". Зазначалося, що рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів.

На станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не знайшли вибухівку У Києві закрили 2 станції метро через повідомлення про мінування
Новини України КиївКиївметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся