На станції "Золоті ворота" і "Театральна" теж шукають вибухівку

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станції метро закриті у зв'язку з повідомлення про мінування

Станції київського метро "Золоті ворота", "Театральна" і пересадка закриті у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

В даний час також перевіряються станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту".

"Станції "Золоті ворота" і "Театральна" + пересадка закриті. Також перевіряються станції "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" + пересадка. Анонімне повідомлення про мінування. На місці працюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, в Києві на станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" і пересадка закриті у зв'язку з повідомлення про мінування.

Додамо, раніше повідомлялося, що в Києві закрили дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування. Пізніше в прес-службі метро повідомили, що станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" і пересадка перевірені і працюють у звичайному режимі". Зазначалося, що рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів.