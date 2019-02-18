У Києві ще 2 станції метро закрили

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз правоохоронці проводять перевірку станцій "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту"

У Києві станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" і пересадка закриті у зв'язку з повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

У прес-службі повідомили про ще одне анонімне повідомлення про мінування. В даний час правоохоронці проводять перевірку.

"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" + пересадка зачинено. Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві закрили дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування. У прес-службі повідомили: "Увага! Станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик"+ пересадка закриті для пасажирів. Анонімне повідомлення про замінування. Правоохоронці проводять перевірку".

Як писало РБК-Україна в кінці січня, Київським метрополітеном в 2018 році скористалися 496,71 млн пасажирів. Зазначалося, що найпопулярнішою була червона лінія метрополітену - 204,515 млн пасажирів. Найбільш завантаженою тут була станція "Лісова" (20,701 млн пасажирів). Більше 20 мільйонів поїздок зафіксовані також на станціях "Академмістечко" та "Вокзальна", а найменше пасажирів перевезла станція "Дніпро" (935,2 тис.).