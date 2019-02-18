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У метро Києва не знайшли вибухівку

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 13:52
У метро Києва не знайшли вибухівку
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Метро працює у звичайному режимі

Всі станції київського метрополітену відкриті після анонімних повідомлень про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.

Повідомляється, що рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів.

"Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює в звичайному режимі", - повідомили в прес-службі.

У метро Києва не знайшли вибухівку

Нагадаємо, станції київського метро "Золоті ворота", "Театральна" і пересадка були закриті у зв'язку з повідомленням про мінування.

Додамо, що також у Києві станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" і пересадка були закриті у зв'язку з повідомлення про мінування.

Раніше повідомлялося, що в Києві закрили дві станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування. Пізніше в прес-службі метро повідомили, що станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" і пересадка перевірені і працюють у звичайному режимі". Зазначалося, що рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів.

На станції "Золоті ворота" і "Театральна" теж шукають вибухівку На станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не знайшли вибухівку
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