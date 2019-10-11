Метро Києва 14 жовтня працюватиме в особливому режимі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Робота метро буде змінена через футбольний матч

В ніч з 14 на 15 жовтня роботу столичної підземки буде продовжено на 1 годину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Робота метро буде змінена через матч між збірними України ма Португалії, який має відбутися в 21:45 на стадіоні "Олімпійський". Перед початком гри можливі обмеження на вхід в станцію "Олімпійська".

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені повідомили, що такі обмеження застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва обмежать рух автомобілів у зв'язку з футбольним матчем збірних України та Португалії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що команда вирішить долю відбору на Євро-2020 в разі перемоги над Литвою. За його словами, у разі перемоги Україна на 99,9% проходить у фінальну частину турніру.