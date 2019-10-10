У центрі Києва обмежать рух у зв'язку з футбольним матчем

14 жовтня також буде продовжена робота метрополітену на годину
У центрі Києва в понеділок, 14 жовтня, заборонять рух транспорту, а також роботу метро продовжать на годину у зв'язку з футбольним матчем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, 14 жовтня на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться кваліфікаційний матч "Євро-2020" між національними збірними командами України та Португалії. У зв'язку з цим для безпечного руху вболівальників, пішоходів і пасажирів КМДА вніс кілька змін в транспортний рух.
Таким чином, передбачено заборону:
з 16:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - руху транспорту на вул. Фізкультури (від вул. Великій Васильківській), крім наземного пасажирського транспорту;
з 23:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - руху транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. Ділова до вул. Жилянської), крім наземного пасажирського транспорту;
руху всіх видів транспорту на час проведення маршу вболівальників збірної України шляхом його прямування: парк ім. Тараса Шевченка - вулиця Льва Толстого - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - вул. Рогнединская - вул. Еспланадна - Спортивна площа Троїцька площа - НСК "Олімпійський".
Крім того, в ніч з 14 на 15 жовтня столичний метрополітен працюватиме на 1:00 довше.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 жовтня, в Києві обмежать рух автотранспорту на Наддніпрянському шосе.
Також у Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.