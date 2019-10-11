Метро Киева 14 октября будет работать в особом режиме

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Работа метро будет изменена из-за футбольного матча

В ночь с 14 на 15 октября работу столичной подземки будет продлена на 1 час. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Работа метро будет изменена из-за матча между сборной Украины и Португалии, который должен состоятся в 21:45 на стадионе "Олимпийский". Перед началом игры возможны ограничения на вход в станцию "Олимпийская".

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

В метрополитене сообщили, что такие ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева ограничат движение автомобилей в связи с футбольным матчем сборных Украины и Португалии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда решит судьбу отбора на Евро-2020 в случае победы над Литвой. По его словам, в случае победы Украина на 99,9% проходит в финальную часть турнира.