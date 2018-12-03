У метро Кельна розпилили газ, 15 постраждалих

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількох постраждалих госпіталізували

У понеділок, 3 листопада, в метро Кельна розпилили газ, в результаті чого постраждали 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

За даними поліції, кілька постраждалих госпіталізували. Пожежна бригада прибула на місце події. Поліція шукає зловмисників.

Інші деталі події поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 16 жовтня, в Запоріжжі в Шевченківському районі зі школи було евакуйовано 353 людини через те, що одна з учениць розпилила їдку речовину з газового балончика.

Також на півночі Польщі в місті Вейхерово госпіталізували 17 дітей після розпилювання сльозогінного газу в школі.

РБК-Україна писало, що в селі Новоукраїнка Мар'їнського району Донецької області після розпилення сльозогінного газу в школі евакуювали персонал і учнів. Взяті зразки повітря на аналіз, інцидент зареєстрований в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Обставини події встановлюються.