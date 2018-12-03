В метро Кельна распылили газ, 15 пострадавших

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нескольких пострадавших госпитализировали

В понедельник, 3 ноября, в метро Кёльна распылили газ, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

По данным полиции, нескольких пострадавших госпитализировали. Пожарная бригада прибыла на место происшествия. Полиция ищет злоумышленников.

Другие детали происшествия пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что во вторник, 16 октября, в Запорожье в Шевченковском районе из школы было эвакуировано 353 человека из-за того, что одна из учениц розпилила едкое вещество из газового баллончика.

Также на севере Польши в городе Вейхерово госпитализировали 17 детей после распыления слезоточивого газа в школе.

РБК-Украина писало, что в селе Новоукраинка Марьинского района Донецкой области после распыления слезоточивого газа в школе эвакуировали персонал и учеников. Взяты образцы воздуха на анализ, инцидент зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях. Обстоятельства происшествия устанавливаются.