У метро Харкова затримали чоловіка з пістолетом

Вилучену зброю направили на експертизу

У харківському метро затримали чоловіка з пістолетом, зброю направили на експертизу. Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що на станції метро "Проспект Гагаріна" поліцейські затримали чоловіка з пістолетом. Правоохоронці задокументували факт порушення, речовий доказ вилучили та направили для проведення експертизи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Перевірка триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали чергового "мінера", який повідомив про нібито закладену вибухівку в церкві. Ним виявився 28-річний уродженець Сумської області, що раніше залучався до кримінальної відповідальності.