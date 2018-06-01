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У метро Харкова затримали чоловіка з пістолетом

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 10:29
Фото: вилучену зброю (hk.npu.gov.ua)
Фото: вилучену зброю (hk.npu.gov.ua)

Вилучену зброю направили на експертизу

У харківському метро затримали чоловіка з пістолетом, зброю направили на експертизу. Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що на станції метро "Проспект Гагаріна" поліцейські затримали чоловіка з пістолетом. Правоохоронці задокументували факт порушення, речовий доказ вилучили та направили для проведення експертизи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Перевірка триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали чергового "мінера", який повідомив про нібито закладену вибухівку в церкві. Ним виявився 28-річний уродженець Сумської області, що раніше залучався до кримінальної відповідальності.

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Теги публікації: Харків, метро, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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