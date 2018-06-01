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Интервью

В метро Харькова задержали мужчину с пистолетом

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 10:29
Фото: изъятое оружие (hk.npu.gov.ua)
Фото: изъятое оружие (hk.npu.gov.ua)

Изъятое оружие направили на экспертизу

В харьковском метро задержали мужчину с пистолетом, оружие направили на экспертизу. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что на станции метро "Проспект Гагарина" полицейские задержали мужчину с пистолетом. Правоохранители задокументировали факт нарушения, вещественное доказательство изъяли и направили для проведения экспертизы. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Проверка продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали очередного "минера", который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в церкви. Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

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Теги публикации: Харьков, метро, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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