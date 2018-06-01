В метро Харькова задержали мужчину с пистолетом

Изъятое оружие направили на экспертизу

В харьковском метро задержали мужчину с пистолетом, оружие направили на экспертизу. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что на станции метро "Проспект Гагарина" полицейские задержали мужчину с пистолетом. Правоохранители задокументировали факт нарушения, вещественное доказательство изъяли и направили для проведения экспертизы. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Проверка продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали очередного "минера", который сообщил о якобы заложенной взрывчатке в церкви. Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.