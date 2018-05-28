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У Києві затримали чергового "мінера"

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 10:49
Фото: затриманий "мінер" (npu.gov.ua)
Фото: затриманий "мінер" (npu.gov.ua)

Уродженець Сумської області повідомив про нібито замінування однієї з церков у Києві

У Києві затримали чергового "мінера", який повідомив про нібито закладену вибухівку в церкві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шумського в Дніпровському районі Києва заміновано церкву. В ході перевірки небезпечних предметів не виявили. Після цього при огляді прилеглої території протягом години затримали "мінера".

"Ним виявився 28-річний уродженець Сумської області, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Під час спілкування зловмисник розповів, що повідомив про замінування заради розваги", - зазначив начальник Дніпровського управління поліції Києва Олександр Кузьмін.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 травня в Києві перед фіналом Ліги чемпіонів 2018 повідомили про замінування 5 станцій метро. Зокрема, були закриті стації "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра".

 

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Теги публікації: Київ, минирование, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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