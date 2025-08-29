ua en ru
"Метинвест Политехника" запускает программу двойных дипломов с Днепровской политехникой

Пятница 29 августа 2025 15:40
"Метинвест Политехника" запускает программу двойных дипломов с Днепровской политехникой Фото: ректор "Метинвест Политехника" Александр Поважный (metinvestholding.com)
Автор: Илона Свиридова

Ректор технического университета "Метинвест Политехника" Александр Поважный сообщил о запуске совместной программы двойных дипломов с Днепровской политехникой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Поважного во время выступления на форуме Forbes University в Киеве.

"Мы заключили меморандумы о сотрудничестве с Киевской и Днепровской политехниками. В настоящее время с Днепровской разрабатываем программу двойных дипломов. Это важный шаг к укреплению инженерного образования и расширению возможностей для студентов", - отметил Поважный.

По словам ректора, "Метинвест Политехника" реализует модель, в которой бизнес не только инвестирует в образование, но и участвует непосредственно в управлении учебным процессом, выступая настоящим партнером.

Представители компании привлечены к преподаванию, разработке программ и работе над бизнес-кейсами со студентами.

Также Поважный обратил внимание на проблемы среднего образования, в частности по точным наукам. Университет сотрудничает с профессионально-техническими учреждениями, предоставляя экспертизу программ, развивая лабораторную базу и создавая дополнительные возможности образования.

Особое внимание ректор уделил стипендиальной системе. В частности, лучшие студенты могут получить стипендии в размере до 10 тыс. грн, включая стипендию генерального директора.

"Мы не просто готовим специалистов, а формируем лидеров. После первого выпуска уже создана ассоциация выпускников, которая включает не только студентов, но представителей администрации университета и бизнеса", - добавил он.

Форум Forbes University собрал 36 спикеров - представителей правительства, бизнеса, украинских и зарубежных вузов. Группа "Метинвест" выступила генеральным партнером мероприятия.

Что известно о "Метинвесте Политехника"

"Метинвест Политехника" была основана Группой "Метинвест" в 2020 году. На сегодняшний день более 1080 студентов поступили на различные образовательные программы, а более 5 тыс. человек прошли тренинги и повышение квалификации.

Ранее сообщалось, что "Метинвест Политехника" объявила о наборе на профессиональное высшее образование.

Также в этом году "Метинвест Политехника" упростила процедуру для вступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование.

В 2024-м, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников-участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников "Метинвеста" уже стали студентами горно-металлургического вуза.

