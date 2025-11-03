ua en ru
В "Метинвесте" назвали главные условия для восстановления Украины

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 15:15
UA EN RU
В "Метинвесте" назвали главные условия для восстановления Украины Фото: директор департамента устойчивого развития и экологического менеджмента "Группы Метинвест" Виталий Коваленко (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Устойчивый мир, доступный капитал и квалифицированные кадры - это три ключевых условия, от которых зависит скорость и успешность восстановления Украины. Также важным является вопрос отсрочки европейской экопошлины СВАМ, которая поможет сохранить наши производственные мощности.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал директор департамента устойчивого развития и экологического менеджмента "Группы Метинвест" Виталий Коваленко на 5-м Международном форуме устойчивого развития (ISF2025) во Львове, который объединил более 600 представителей государства, бизнеса, банковского сектора и международных организаций.

"Самое главное, что беспокоит общество, - это устойчивость мира. Без этого ни один бизнес, особенно промышленный, не может планировать развитие", - подчеркнул Коваленко.

Вторым фактором он назвал доступность капитала, а именно - его цену и долгосрочность.

"Мы имеем перечень проектов, готовых к реализации. Но именно доступ к финансированию вместе с миром будет определять темпы восстановления", - пояснил представитель "Метинвеста".

Третий критический фактор - кадровый потенциал: из-за войны и миграции в Украине остро не хватает инженеров, проектировщиков и строителей.

"От того, сможем ли мы удержать и вернуть специалистов, зависит скорость восстановления страны", - подчеркнул Коваленко.

Среди других условий он назвал доступ к современным технологиям, эффективное взаимодействие бизнеса и власти и отсутствие торговых барьеров.

В частности, эксперт отметил важность отсрочки действия механизма углеродной корректировки (CBAM) для украинских производителей, что поможет сохранить промышленные мощности и рабочие места.

Отдельное внимание он уделил вопросам ESG-отчетности (экологической, социальной и управленческой ответственности), которые становятся решающими для привлечения инвестиций.

"Финансовые учреждения ЕС обязаны инвестировать только в компании, которые соответствуют ESG-стандартам. Если бизнес не демонстрирует устойчивого развития, он не получит международного финансирования", - пояснил Коваленко.

Кроме того, Украине нужно постепенно развивать культуру нефинансовой отчетности, чтобы она имела практический смысл, а не была формальностью.

"Европейские стандарты требуют не просто отчитываться, а доказывать результаты реальными инвестициями в устойчивое развитие", - отметил представитель Метинвеста.

Что известно о компании

Компания "Метинвест" Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 60 млрд гривен.

Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд гривен в инвестиционные проекты.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

