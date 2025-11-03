ua en ru
У "Метінвесті" назвали головні умови для відновлення України

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 15:15
UA EN RU
У "Метінвесті" назвали головні умови для відновлення України Фото: директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту "Групи Метінвест" Віталій Коваленко (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

Стійкий мир, доступний капітал і кваліфіковані кадри - це три ключові умови, від яких залежить швидкість і успішність відбудови України. Також важливим є питання відтермінування європейського екомита СВАМ, яке допоможе зберегти наші виробничі потужності.

Як пише РБК-Україна, про це розповів директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту "Групи Метінвест" Віталій Коваленко на 5-му Міжнародному форумі сталого розвитку (ISF2025) у Львові, який об’єднав понад 600 представників держави, бізнесу, банківського сектору та міжнародних організацій.

"Найголовніше, що турбує суспільство, - це стійкість миру. Без цього жоден бізнес, особливо промисловий, не може планувати розвиток", - підкреслив Коваленко.

Другим чинником він назвав доступність капіталу, а саме - його ціну та довгостроковість.

"Ми маємо перелік проєктів, готових до реалізації. Але саме доступ до фінансування разом із миром визначатиме темпи відновлення", - пояснив представник "Метінвесту".

Третій критичний фактор - кадровий потенціал: через війну й міграцію в Україні гостро бракує інженерів, проєктувальників та будівельників.

"Від того, чи зможемо ми утримати та повернути спеціалістів, залежить швидкість відбудови країни", - наголосив Коваленко.

Серед інших умов він назвав доступ до сучасних технологій, ефективну взаємодію бізнесу й влади та відсутність торговельних бар’єрів.

Зокрема, експерт наголосив на важливості відтермінування дії механізму вуглецевого коригування (CBAM) для українських виробників, що допоможе зберегти промислові потужності й робочі місця.

Окрему увагу він приділив питанням ESG-звітності (екологічної, соціальної та управлінської відповідальності), які стають вирішальними для залучення інвестицій.

"Фінансові установи ЄС зобов’язані інвестувати лише в компанії, які відповідають ESG-стандартам. Якщо бізнес не демонструє сталого розвитку, він не отримає міжнародного фінансування", - пояснив Коваленко.

Крім того, Україні потрібно поступово розвивати культуру нефінансової звітності, щоб вона мала практичний сенс, а не була формальністю.

"Європейські стандарти вимагають не просто звітувати, а доводити результати реальними інвестиціями в сталий розвиток", - зауважив представник Метінвесту.

Що відомо про компанію

Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 60 млрд гривень.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд гривень в інвестиційні проекти.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

