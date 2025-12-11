"Метинвест" Ахметова вошел в перечень "Лидеров инвестиций" от EBA

Группа "Метинвест" стала одним из крупнейших инвесторов военного времени по версии Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Метинвест ".

За 2022-2024 годы "Метинвест" и его совместные предприятия вложили в производство и повышение энергонезависимости 910 млн долларов.

В компании отмечают, что инвестиции являются ключевой стратегией поддержки экономики во время войны и основой будущего восстановления страны. В 2025 году планируют инвестировать еще около 300 млн долларов.

"Устойчивость бизнеса в военное время измеряется готовностью поддерживать экономику страны действиями. Мы инвестируем, чтобы сохранить производство, коллективы и энергонезависимость, и верим, что металлургия станет опорой восстановления", - отметил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.



В перечень инвесторов военного времени вошли 29 компаний из промышленного и энергетического секторов, агробизнеса, фармацевтики, телекоммуникаций, ИТ, логистики, строительных материалов, девелопмента, общественного питания и инвестфинансовой сферы.