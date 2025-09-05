"Метинвест Политехника" объявила о дополнительном наборе студентов-инженеров

Университет "Метинвест Политехника" с 1 сентября начал дополнительный набор студентов на бакалавриат и магистратуру. Особое внимание заведение уделяет ветеранам, которые могут пройти вступительное собеседование в онлайн-формате по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Метинвест ".

Университет предлагает лицензированные образовательные программы в сферах металлургии, горного дела, ІТ, электроэнергетики, охраны труда, бизнес-аналитики и управления модернизацией металлургической отрасли. Все программы проходят государственную аккредитацию и сертификацию Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Образовательный процесс сочетает онлайн-лекции с практическим обучением на производстве. Студенты получают реальный опыт на площадках предприятий "Группы Метинвест", а лучшие из них - возможность международной стажировки, в частности на заводе Promet Steel в Болгарии или на предприятиях партнеров, таких как Danieli (Италия).

"В этом году еще можно поступить по дополнительному набору и сразу совмещать обучение с практикой на производстве", - сообщили в приемной комиссии.

По их словам, ветераны и абитуриенты из регионов, где продолжаются боевые действия, имеют льготные условия поступления, а лучшие студенты могут рассчитывать на стипендии и мотивационные программы.

Кроме контрактной формы обучения, доступна программа целевой подготовки за средства компании "Метинвест", а также государственная ваучерная программа для взрослых, которая дает возможность получить второе образование или пройти переквалификацию бесплатно.

В университете также отмечают, что поддерживают абитуриенток-женщин, которые выбирают технические специальности, и создают инклюзивную среду без барьеров.

За дополнительной информацией о поступлении можно обращаться в приемную комиссию "Метинвест Политехники" по телефонам +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71.