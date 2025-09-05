ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Метинвест Политехника" объявила о дополнительном наборе студентов-инженеров

Украина, Пятница 05 сентября 2025 12:32
UA EN RU
"Метинвест Политехника" объявила о дополнительном наборе студентов-инженеров Фото: "Метинвест Политехника" объявила о дополнительном наборе студентов-инженеров (gmk.center)
Автор: Юлия Бойко

Университет "Метинвест Политехника" с 1 сентября начал дополнительный набор студентов на бакалавриат и магистратуру. Особое внимание заведение уделяет ветеранам, которые могут пройти вступительное собеседование в онлайн-формате по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Университет предлагает лицензированные образовательные программы в сферах металлургии, горного дела, ІТ, электроэнергетики, охраны труда, бизнес-аналитики и управления модернизацией металлургической отрасли. Все программы проходят государственную аккредитацию и сертификацию Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Образовательный процесс сочетает онлайн-лекции с практическим обучением на производстве. Студенты получают реальный опыт на площадках предприятий "Группы Метинвест", а лучшие из них - возможность международной стажировки, в частности на заводе Promet Steel в Болгарии или на предприятиях партнеров, таких как Danieli (Италия).

"В этом году еще можно поступить по дополнительному набору и сразу совмещать обучение с практикой на производстве", - сообщили в приемной комиссии.

По их словам, ветераны и абитуриенты из регионов, где продолжаются боевые действия, имеют льготные условия поступления, а лучшие студенты могут рассчитывать на стипендии и мотивационные программы.

Кроме контрактной формы обучения, доступна программа целевой подготовки за средства компании "Метинвест", а также государственная ваучерная программа для взрослых, которая дает возможность получить второе образование или пройти переквалификацию бесплатно.

В университете также отмечают, что поддерживают абитуриенток-женщин, которые выбирают технические специальности, и создают инклюзивную среду без барьеров.

За дополнительной информацией о поступлении можно обращаться в приемную комиссию "Метинвест Политехники" по телефонам +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71.

Что известно о "Метинвесте Политехника"

"Метинвест Политехника" была основана Группой "Метинвест" в 2020 году. На сегодняшний день более 1080 студентов поступили на различные образовательные программы, а более 5 тыс. человек прошли тренинги и повышение квалификации.

Ранее сообщалось, что "Метинвест Политехника" объявила о наборе на профессиональное высшее образование.

Также в этом году "Метинвест Политехника" упростила процедуру для вступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование.

В 2024-м, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников-участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников "Метинвеста" уже стали студентами горно-металлургического вуза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России