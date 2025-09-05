"Метинвест Политехника" объявила о дополнительном наборе студентов-инженеров
Университет "Метинвест Политехника" с 1 сентября начал дополнительный набор студентов на бакалавриат и магистратуру. Особое внимание заведение уделяет ветеранам, которые могут пройти вступительное собеседование в онлайн-формате по упрощенной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".
Университет предлагает лицензированные образовательные программы в сферах металлургии, горного дела, ІТ, электроэнергетики, охраны труда, бизнес-аналитики и управления модернизацией металлургической отрасли. Все программы проходят государственную аккредитацию и сертификацию Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
Образовательный процесс сочетает онлайн-лекции с практическим обучением на производстве. Студенты получают реальный опыт на площадках предприятий "Группы Метинвест", а лучшие из них - возможность международной стажировки, в частности на заводе Promet Steel в Болгарии или на предприятиях партнеров, таких как Danieli (Италия).
"В этом году еще можно поступить по дополнительному набору и сразу совмещать обучение с практикой на производстве", - сообщили в приемной комиссии.
По их словам, ветераны и абитуриенты из регионов, где продолжаются боевые действия, имеют льготные условия поступления, а лучшие студенты могут рассчитывать на стипендии и мотивационные программы.
Кроме контрактной формы обучения, доступна программа целевой подготовки за средства компании "Метинвест", а также государственная ваучерная программа для взрослых, которая дает возможность получить второе образование или пройти переквалификацию бесплатно.
В университете также отмечают, что поддерживают абитуриенток-женщин, которые выбирают технические специальности, и создают инклюзивную среду без барьеров.
За дополнительной информацией о поступлении можно обращаться в приемную комиссию "Метинвест Политехники" по телефонам +38 (095) 070-06-37, +38 (067) 760-49-71.
Что известно о "Метинвесте Политехника"
"Метинвест Политехника" была основана Группой "Метинвест" в 2020 году. На сегодняшний день более 1080 студентов поступили на различные образовательные программы, а более 5 тыс. человек прошли тренинги и повышение квалификации.
Ранее сообщалось, что "Метинвест Политехника" объявила о наборе на профессиональное высшее образование.
Также в этом году "Метинвест Политехника" упростила процедуру для вступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование.
В 2024-м, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников-участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников "Метинвеста" уже стали студентами горно-металлургического вуза.